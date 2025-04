Tajemniczy gość w zespole polskiej gwiazdy. Doszło do pierwszego zgrzytu

Piotr Pawlicki, nowy zawodnik Krono-Plast Włókniarza, chwyta się już wszystkiego, żeby tylko wrócić do wysokiej dyspozycji. W sobotę ściągnął do Częstochowy swojego tunera, Ashleya Hollowaya. Brytyjczyk miał mu pomóc rozgryźć sprzęt. Wcześniej natomiast w trakcie Boll Camp w jego teamie zagościł ojciec, Piotr Pawlicki senior. - Ostatni raz byłem przy nim, kiedy kończył wiek juniora. Wiem, na co go stać - przyznaje 61-latek Mateuszowi Kędzierskiemu. Wystarczył jeden trening, żeby doszło między nimi do zgrzytu. - Jajo jest już mądrzejsze od kury, więc trzeba odejść na bok - skwitował.