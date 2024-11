Śmieją się z tego transferu. Wielki cios, nokaut na powitanie

O transferze Wiktora Lamparta do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa pisaliśmy już 9 sierpnia . Władzom Apatora, a w szczególności trenerowi Piotrowi Baronowi, skończyła się cierpliwość do Polaka startującego na pozycji U24. Młody żużlowiec już rok temu był na cenzurowanym, jednak udanymi występami w play-off chwilowo odzyskał zaufanie i sympatię kibiców . Z kolei po sezonie 2024 naprawdę niewiele dobrego można powiedzieć o młodszym z braci (starszy brat, Dawid, zakończył karierę). Ostatnią deską ratunku jest umowa w Częstochowie .

Żużel. Transfery. Wiktor Lampart we Włókniarzu, kibice się śmieją

Jeśli Lampart we Włókniarzu się nie odbije, to za rok będzie mógł wybierać klub w Metalkas 2. Ekstralidze. Skończą się wysokie propozycje z najwyższej klasy rozgrywkowej, bo nie będzie dłużej startować na pozycji U24. Włókniarz, z radością przedstawiając swojego nowego zawodnika, przypomniał, że Lampart jest utytułowany. Na nic to się zdało, gdyż kibice - również z Częstochowy - pamiętają, jak słabe ostatnie lata miał 24-latek, pamiętają także to, że wszystkie sukcesy odnosił w kategorii juniorów.



Tak chłodnego przyjęcia w mediach społecznościowych dawno nie widzieliśmy. W momencie publikacji artykułu na Facebooku Włókniarza jest więcej reakcji wyśmiewających transfer niż pozostałych. W komentarzach też nie brakuje śmiechu, ironii, rozczarowania czy wręcz złości. Lampart wchodzi przecież w buty Madsa Hansena, jednego z objawień minionych rozgrywek.