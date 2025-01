Głęboko sięgną do kieszeni. Polski klub zdziera z kibiców

Znamy ceny karnetów wszystkich klubów PGE Ekstraligi. Najtańszą wejściówkę oferuje aktualny wicemistrz Polski z Wrocławia. Na Betard Spartę ceny za karnet normalny zaczynają się od 209 złotych. Najdrożej jest natomiast w Gorzowie, gdzie klub znalazł się na niemałym zakręcie. Do ostatniej chwili walczono o przetrwanie z powodu ogromnego długu. ebut.pl Stal przystąpi ostatecznie do rozgrywek ligowych, lecz kibice będą zmuszeni głęboko sięgnąć do kieszeni, choć walki o najwyższe cele nie będzie. W dodatku na zakupie karnetu oszczędzą całe 3 złote!