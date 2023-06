Fortuna dla polskiego 18-latka. Padają kosmiczne sumy

Kluby żużlowej PGE Ekstraligi biją się o Wiktora Przyjemskiego. Są gotowe do tego, by obsypać go złotem. Padają kosmiczne sumy. Zaczyna się od pół miliona za podpis na 3-letnim kontrakcie. Spekuluje się, że za kolejny podpis, pod umową na 2024 (na tzw. przygotowanie), 18-latek miałby dostać co najmniej drugie tyle. Do tego miałyby dojść niezłe premie. Średnia stawka za punkt w Ekstralidze wynosi 7 tysięcy. To może dać kontrakt przekraczający 2 miliony. A już w tym roku nastolatek wejdzie do grona milionerów.