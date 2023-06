Faworyt nie zawiódł! Beniaminek ma nóż na gardle

Nie cieszyli się długo

Kibice Wilków nie cieszyli się długo z walecznej postawy swoich zawodników, bo początek drugiej serii to dwa nokdauny zafundowane krośnianom przez zawodników Włókniarza . Dopiero w siódmym biegu nadeszło delikatne przebudzenie, bo Kasprzak wygrał start z najlepszego tego dnia, pola D. Za nim ustawił się Andrzej Lebiediew . Kasprzak był wolny, a Lebiediew wręcz hamował nogą nie chcąc wjechać w swojego kolegę z drużyny. Pasywną jazdę gospodarzy wykorzystał Mikkel Michelsen, który na ostatnim łuku wyprzedził Lebiediewa i niewiele zabrakło, by minął także Kasprzaka .

Taktyczne harce dały punkty

To nie zniechęcało wiwatujących, miejscowych kibiców, którzy oczekiwali odrobienia strat przez swoich ulubieńców. Doszło do tego w dziesiątym biegu, kiedy to menedżment krośnian odsunął Mateusza Świdnickiego i posłał w bój Jasona Doyle'a w ramach rezerwy taktycznej. To okazało się strzałem w dziesiątkę, bo Doyle zwyciężył, a za jego plecami przyjechał Vaclav Milik, wyprzedzający Mikkela Michelsena. Z sześciu punktów straty, podczas trzeciej przerwy Krosno miało ledwie dwa punkty straty.