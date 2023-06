Karambol w Krośnie! Wicemistrz świata w szpitalu

Milik był zdolny do dalszej jazdy, ale nie w powtórce jedenastej gonitwy, w której zastąpił go Krzysztof Sadurski. Kasprzak został wykluczony z powtórki wyścigu. Polakowi usztywniono nogę, po czym zabrano go do szpitala. Wstępne informacje wskazują na złamanie lewej nogi. - Uraz lewej nogi. Resztę będziemy wiedzieć po badaniach - przekazała Anita Mazur, dziennikarka Eleven Sports.