Falubaz szykuje hitowy transfer na koniec okna

Mads Hansen po dobrym sezonie w OK Bedmet Kolejarzu Opole stwierdził, że za rok chciałby jeździć w eWinner 1. Lidze. Oferty z Ekstraligi odrzucił i skupił się na pierwszoligowych. Rozmawiał z kilkoma klubami. Już wydawało się, że trafi do Aforti Startu Gniezno, gdy ostro do akcji wkroczył Stelmet Falubaz.

Falubaz już zrobił dla niiego miejsce w kadrze

W Zielonej Górze już nawet zrobili miejsce dla Hansena, pozbywając się jednego zawodnika na pozycję U-24. Chodzi oczywiście o sprzedanego za 150 tysięcy złotych do Cellfast Wilków Krosno Jana Kvevcha.

Z Falubazu ma też odejść inny żużlowiec U-24 Mateusz Tonder. On z kolei ma się przenieść do ekstraligowej Arged Malesy Krosno. W tej sytuacji zielonogórzanom zostanie tylko jeden U-24 Damian Pawliczak.

Hansen ma być numerem 1

Numerem 1 ma być jednak Hansen, a Pawliczak ma być jego zmiennikiem, ewentualnie rezerwowym pod numerami 8 i 16.

Jeśli Falubaz pozyska finalnie Hansena, to zrobi świetny interes. Duńczyk jest młody, rozwojowy i powinien się przydać po ewentualnym awansie do PGE Ekstraligi. Nie trzeba będzie szukać wtedy nikogo na pozycję U-24. Zwłaszcza jeśli Hansen dalej będzie robił postępy.