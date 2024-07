Euforia w polskim klubie. Długo czekali na tę noc

To było prawdziwe święto żużla w Grudziądzu, spektakl, który trzymał w napięciu praktycznie do końca meczu. Niczym w filmowej produkcji, gospodarze przez całe spotkanie przegrywali, by wyjść na dwupunktowe prowadzenie przed wyścigami nominowanymi i ostatecznie przypieczętować zwycięstwo w 14. biegu. Utrzymanie grudziądzan w PGE Ekstralidze jest już bardzo blisko, a awans do fazy play-off pozostaje sprawą otwartą. To może być historyczny moment dla tego klubu. Ojcem porażki Stali był Martin Vaculik, który zaliczył fatalne spotkanie.