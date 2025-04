Meyna ostro wypowiedział się o Knybie. Jest bolesna odpowiedź

- Może jest to idealna pora, by uciszyć Damiana Knybę. Aby trochę się ogarnął i nie rzucał się, brzydko mówiąc, jak gó*** w betoniarce . Pokonanie Mariusza Wacha będzie podkreśleniem, że Knyba nie ma jeszcze czego szukać u mnie. Ma on teraz rywala podobnego gabarytami do mnie, ale niestety Marcin Siwy już długo nie boksuje (ostatnio we wrześniu 2022 roku - przyp.), więc jest to kolejny zawodnik dla niego do przeboksowania. Zobaczymy, co pokaże Siwy, ale po takiej przerwie raczej nie powinien być mocnym rywalem - wypalił Meyna.