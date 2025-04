Bolesna wpadka polskiego klubu. Ruszyła lawina spekulacji, są wyjaśnienia

W Ostrowie zbudowano zespół, który w teorii ma balansować na granicy fazy play-off i play-down. Już na otwarcie wylano na nich kubeł zimnej wody. Drużyna poległa u siebie z Cellfast Wilkami Krosno, choć początek meczu należał do gospodarzy. Od razu ruszyła lawina spekulacji.

Ważna zmiana w Ostrowie, trener odsłania kulisy

Chodzi o tor, który wraz z odejściem Mariusza Staszewskiego do Częstochowy zmienił się nie do poznania. Było dużo luźnej nawierzchni i jazdy pod płotem. - Przeprowadziliśmy wspólną rozmowę i jednogłośnie stwierdziliśmy, że chcemy taką nawierzchnię, jaka była wczoraj. Zawodnicy mają najważniejszy głos i pomimo porażki nadal chcą na takiej startować - wyjaśnia nam Kamil Brzozowski.

Nowy sztab nie chce zwalać winy na tor, choć m.in. Sebastian Szostak nie ukrywał tego, że trudno jest mu zaadaptować się do nowych warunków . Przez ostatnie tygodnie starano się uczynić go powtarzalnym. Trenowano w bardzo zbliżonych warunkach, lecz różnicę stanowiła temperatura. Ta w niedzielę oscylowała w granicach 20 stopni Celsjusza.

Dziś na chłodno Sebastian przemyślał pewne kwestie i wie, że w tym roku stracił starty. Po puszczeniu sprzęgła idzie od razu do góry. Musi poszukać we własnym sprzęcie, żeby dostrzec różnice względem poprzedniego sezonu. Ogólnie starty nie były naszą mocną stroną. Byliśmy po prostu słabsi i gratulacje dla gości. Wykorzystali lepiej ten tor, który był przygotowany tak, jak tego chcieliśmy

Klub z Ostrowa ma w odwodzie mocnego zawodnika

Poniżej oczekiwań spisała się nie tylko polska formacja seniorska, ale również Oliver Berntzon. Szwedowi nie można odmówić ambicji, jednak dużo punktów z tego nie było. 31-latek zaleczył już uraz ręki, lecz w ostatnich dniach dopadło go przeziębienie. - Rozumiem to, organizm jest wtedy osłabiony, a mimo to szarpał i walczył - zauważa.