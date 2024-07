Gwiazda wypada tuż przed meczem. Ogromny pech polskiego klubu

Żużel. Sparta Wrocław osłabiona. Bewley nie pojedzie w Lesznie

Żużel. Historia zatacza koło. W zeszłym sezonie było to samo

Osłabienie Betard Sparty Wrocław to wielka szansa dla Fogo Unii Leszno, która wciąż walczy o utrzymanie w lidze. By odrobić straty z meczu we Wrocławiu, leszczynianie muszą zdobyć aż 58 punktów. To mało realny scenariusz, ale goście podejdą do spotkania bez Daniela Bewley'a oraz Taia Woffindena, a wyjazdową formą nie imponuje Kowalski. Tak naprawdę menedżer Dariusz Śledź może liczyć na Artioma Łagutę oraz Macieja Janowskiego.