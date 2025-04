Ter Stegen wywołał burzę, a tu takie słowa Szczęsnego. Polak wykreślony? Zabrał głos

- W pewnym momencie poszedłem do Luisa Enrique i powiedziałem mu, że chcę odejść, ale on na to nie pozwolił. Powiedział też, że przekaże klubowi, że nie powinni się zgodzić na moje odejście pod żadnym pozorem. Odpowiedziałem, że z jednej strony jestem wdzięczny, ale z drugiej strony chcę być numerem jeden. Kiedy powiedział, że powinniśmy zobaczyć, jak pójdzie mi presezon, to prawie straciłem panowanie nad sobą, ale ostatecznie udało mi się powstrzymać. Powiedziałem po prostu: Słuchajcie, to jest teraz moje życzenie i pójdę do zarządu, żeby o tym porozmawiać - powiedział ter Stegen.

