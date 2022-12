Dyrektor wielofunkcyjny. Legenda w innej roli

Nie udało mu się zwieńczyć kariery awansem do PGE Ekstraligi, bo w decydującym momencie lepsze okazały się Wilki Krosno. Protasiewicz co prawda wygrał ostatni wyścig w karierze, ale to już niczego nie dawało. Niemal natychmiast po zjechaniu z toru zabrał się za inne zajęcia w klubie. Jako nowy dyrektor sportowy odpowiadał za transfery i udało mu się ściągnąć do klubu takie nazwiska, jak Przemysław Pawlicki, Luke Becker i Rasmus Jensen. To naprawdę spore osiągnięcie.

Protasiewicz trenerem młodzieży

Niedawno Falubaz w mediach społecznościowych opublikował informację o jeszcze jednej roli Protasiewicza. Prowadzi on treningi dla najmłodszych zawodników drużyny. Pod jego opieką jest grupa Falubaz Junior. Protasiewicz tak wiele razy uczestniczył w przygotowaniach do sezonu, że większość etapów zna na pamięć. Młodzi są w niego zapatrzeni. I trudno się dziwić, bo w Zielonej Górze ma status legendy i ikony miejscowego klubu. Spędził w nim większość swojej długiej kariery.

W sezonie panu Piotrowi może dojść kolejna funkcja. Całkiem realne, że to on w dużym stopniu będzie decydował o sposobie przygotowania toru na rozgrywki ligowe. Zresztą już w tym minionym miał dużo do powiedzenia. Jako zawodnik z 30-letnim doświadczeniem, widział już wszystko jeśli chodzi o szykowanie nawierzchni, nie tylko w Zielonej Górze. Ma też autorytet wśród zawodników, chwalił go chociażby Przemysław Pawlicki. Zapewne drużyna zdecyduje, by to właśnie Protasiewiczowi powierzyć przygotowanie toru.