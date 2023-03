Dostaną miliony. To muszą zrobić w zamian

Zatrudnienie Chrzanowskiego kończy budowę

Zgodnie z drzewem ze strukturą zatrudnienia zwiększyła się liczba pracujących w klubie mechaników. Do Arkadiusza Stasika dołączyli Krzysztof Głowacki i Zdzisław Bobusia. Głowacki pracował dotąd w Toruniu, a Bobusia to brat byłego prezesa Kazimierza Bobusia. Ten był szefem klubu w czasach, gdy występował on pod nazwą KKŻ. Bobusia to człowiek, który stoi za reaktywacją speedway w Krośnie.