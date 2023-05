Czy będzie lany piątek? Mogą modlić się o cud

Los GKM-u w rękach... toru?

Nie będziemy się czarować - Grudziądz nie wygląda dobrze na tym etapie sezonu, dlatego wszystkie zmysły podpowiadają, że GKM może mieć tam problem z przekroczeniem 35 punktów. Jeśli miałbym jednak szukać jakichś pozytywów, to pozostaje nam wierzyć, że tor będzie równy jak stół, a to zadziała na rzecz gości. Nicki Pedersen może zerwie się ze dwa razy spod taśmy i trochę punktów przywiezie. Gleb Czugunow z kolei wygrał tam kiedyś rundę IMŚJ. Nieźle pojechał też ostatnio w Szwecji. Skupiam się na tych dwóch zawodnikach, bo to oni najbardziej spędzają sen z powiek kibiców grudziądzkich. Idźmy dalej. Max Fricke zdaje się być w gazie. Frederik Jakobsen też potrafi poszaleć. Mają więc goście jakieś argumenty, ale nie możemy też się oszukiwać, że GKM jedzie bić się tam o zwycięstwo. To znaczy sportowiec zawsze walczy o wygraną, ale w tym przypadku szanse na to są wyjątkowo małe.

Czy będzie pogrom we Wrocławiu?

Myślę, że może to być podobny mecz do tego w Lublinie. Co prawda wydaje mi się, że Wilki nie mają aż tak dużo problemów jak GKM, aczkolwiek nie mają też zbyt wielu argumentów w tej konfrontacji. Kiedyś we Wrocławiu jeździli Andrzej Lebiediew i Vaclav Milik, ale było to stosunkowo dawno - zdaje się, że jeszcze przed przebudową toru. Inna sprawa, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo ten obiekt jest stosunkowo łatwy dla wszystkich.



Beniaminek ma na pewno słabszych żużlowców i to jest argument trudny do podważenia. Oczywiście poza Jasonem Doyle'em, który jest w formie i może na torze pojawić się sześciokrotnie. Stawiam więc, że wynik będzie podobny do tego z Lublina. Nie zdziwię sie jednak, jesli Wilki nie dojadą do tych 34 punktów, bo Sparta ma tylko jeden słaby punkt. Mam na myśli drugiego młodzieżowca niezależnie czy jedzie Andrzejewski czy Panicz. Z drugiej strony staram się szukać jakichkolwiek szans dla gości. Bez wątpienia ich lider Doyle będzie potrzebował wsparcia kogoś jeszcze. Tutaj liczę na zrywy Krzysztofa Kasprzaka i Andrzeja Lebiediewa.