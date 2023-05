Terapia wstrząsowa dała efekt. Gwiazdor wstaje z kolan

Metamorfoza Pawlickiego. Tak zrobił porządki

Pawlicki walczy o pozycję w Sparcie

Przed sezonem niektórzy zastanawiali się, czy dla Pawlickiego Sparta to rzeczywiście odpowiedni klub. Wszystko przez to, że w zespole aż roi się od gwiazd. W takiej drużynie oczywiście można czerpać wiedzę od lepszych, ale z drugiej strony istnieje ryzyko, że zawodnik zostanie w cieniu innych.

A na koniec dodajmy, że sam Pawlicki liczy na równie dobrą formę na arenie międzynarodowej. Zakwalifikował się do światowych eliminacji do cyklu Grand Prix. Będzie miał więc szansę wrócić do zmagań o mistrzostwo świata. Ma także sporą szansę na nominację do kadry na Drużynowy Puchar Świata. Trener Rafał Dobrucki ma go na oku.