Gusts lepszy od Zagara

- To była decyzja wspólnie podjęta z klubem z Wrocławia. Przejrzeliśmy oferty i uznaliśmy, że propozycja z Ostrowa jest najkorzystniejsza. W I lidze będzie na 100 proc. trudniej, bo poziom jest wyższy niż w II - mówił w przedmeczowym wywiadzie w Canal+ Francis Gusts. Młody Łotysz w sezonie 2022 uzyskał najwyższą średnią biegową w całej 2. Lidze Żużlowej. Końcówkę sezonu jednak opuścił z powodu kontuzji . Gusts przekonał się, że I liga to już nie są przelewki, ale w swoim debiucie dla Arged Malesy uzbierał 4 punkty z dwoma bonusami, czyli spisał się co najwyżej poprawnie. Był lepszy choćby od Zagara . 40-letni słoweński Komandos miał słabsze wyjścia spod taśmy, a na dystansie nie dysponował tak szybkim sprzętem jak Patrick Hansen, który przed dwoma laty awansował z miejscowym zespolem do PGE Ekstraligi i był mocną kartą w talii trenera Mariusza Staszewskiego. Tym razem w Ostrowie nie błyszczał pod taśmą, ale robił to na dystansie, wyprzedzając seniorów gospodarzy.

Kvech nie pojechał, Z/Z za Musielaka

Miejscowi na początku zawodów wręcz deklasowali gości. W pierwszej serii lepiej startowali i szybciej poruszali się po trudnym tego dnia ostrowskim torze. Na tablicy wyników było 17:6, ale ten rezultat byłby jeszcze wyższy, gdyby w wyścigu młodzieżowym w trzyosobowej stawce nie upadł Jakub Poczta (wcześniej sędzia wykluczył Kacpra Tkocza i pokazał mu żółtą kartkę). Junior gospodarzy znajdował się na drugim miejscu za plecami Jakuba Krawczyka na bezpiecznym podwójnym prowadzeniu. Po upadku szybko się pozbierał i dobiegł z motocyklem do mety. Punkt młodemu żużlowcowi jednak nie pozostał przyznany i bieg zakończył się niecodziennym wynikiem 3:2.



W drugiej i trzeciej serii ROW w końcu nawiązywał walkę. Brady Kurtz i Patryk Wojdyło zaczęli zawody od zera, później jednak dołożyli trójki, zgłaszając swój akces do startu w rezerwy taktycznej za słabiej spisujacych się kolegów, a taki w rybnickiej drużynie byli. Kurtz i Hansen byli bardzo szybcy. Szybsi nawet od liderów z Ostrowa. Punktów przede wszystkim brakowało na koncie Zagara i Pieszczka. Trener Skupień pod ręką nie miał Jana Kvecha, który brał udział w mistrzostwach Europy w Pardubicach, co szkoleniowcowi ograniczyło możliwości taktyczne.



Ostrowianie, startując z Z/Z za Tobiasza Musielaka, zdobyli 6 punktów z bonusem. Zdrowy żużlowiec Arged Malesy mógłby spokojnie pokusić się o lepszy wynik, ale końcówka spotkania pokazała, że każdy punkt był na wagę złota. Ostatnie trzy wyścigi drużynowo zwyciężyli goście (4:2) i mecz zakończył się wynikiem 45:44. Losy zwycięstwa rozstrzygnęły się w ostatniej gonitwie, która miała dwie odsłony. W pierwszej zdefektował Grzegorz Walasek. Defekt upadek łącznie trzech zawodników. Doświadczony zawodnik gospodarzy został oczywiście wykluczony, a osamotniony Oliver Berntzon w powtórce zdołał przedzielić parę Kurtz - Wojdyło, wprowadzając cały Ostrów w szał radości.



Wielką cegłę do triumfu gospodarzy dołożył Jakub Krawczyk. Wychowanek wywalczył 8 punktów, co go wyróżniało od innych młodzieżowców startujących w tych zawodach.