Awantury na horyzoncie. Polski klub w ogniu konfliktów

Czy beczka prochu w Włókniarzu eksploduje?

Te trio wielokrotnie pokazywało, że lubi stworzyć piekło. Pawlicki, choć ostatnio jest spokojniejszy to każdy doskonale pamięta jego wybryki. Kiedy był w drużynie z Nickim Pedersenem to dochodziło między nimi do poważnych awantur. Z kibicami też nie ma lekko. W kilku miejscach bywało tak, że obrywał najbardziej od publiki.



Jason Doyle ma w kilku ośrodkach pozamiatane, bo kibice mu tych spraw nie zapomną. W końcu kibicom z Leszna, Zielonej Góry obiecywał, że pozostanie w klubie, a kilka tygodni później miał już nowe drużyny. W Częstochowie też miał różne historie, dochodziło nawet do tego, że płakał po meczu w busie. Najmłodszy z nich, czyli Wiktor Lampart popadł za to w niełaskę Piotra Barona, który mu zarzucił, że mało pracuje i odrzucił pomoc klubu.