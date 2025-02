Zapadła ostateczna decyzja. Oto pełen skład kadry w skokach na MŚ w Trondheim

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. We wtorek Thomas Thurnbichler ujawnił listę reprezentantów naszego kraju, którzy pojadą do Trondheim walczyć o medale. Austriak postanowił, że do Skandynawii zabierze ze sobą Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego oraz Piotra Żyłę. Po raz pierwszy od 2003 roku na imprezie tej rangi nie zobaczymy natomiast Kamila Stocha.

