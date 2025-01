Fatalne wieści, 27 lat i koniec. Pięciokrotny zdobywca Kryształowej Kuli kończy karierę

Od września spędziłam z rodziną tylko trzy tygodnie. To jest możliwe raz, gdy Mistrzostwa Świata odbywają się u nas. Ale nawet jeśli odnoszę sukcesy, to nie sprawia mi to tyle radości, co kiedyś. Sytuacja zdrowotna wszystko komplikuje, rządzi wszystkimi wyborami i priorytetami. Czuję się w tej chwili jak więzień, tracę czas, który wolę poświęcić temu, co jest dla mnie najważniejsze. W związku z Igrzyskami Olimpijskimi w przyszłym roku musiałbym poświęcić jeszcze więcej, podczas gdy sytuacja zdrowotna sprawia, że nie wiem, czy mój organizm to wytrzyma. Dlatego widzę teraz możliwość, żeby dać sobie spokój póki jeszcze nie jest źle i zacząć dbać o swoje ciało, które wytrzyma zabawę z moimi dziećmi. Teraz nie mogę się doczekać udziału w życiu tych, którzy czekali na mnie dzień w dzień. Z niecierpliwością czekam na odciążenie mojej partnerki, która od prawie 5 lat pracuje na etacie jako samotna mama, a także ważny pomocnik w działaniach wokół mojej kariery sportowej. Teraz ich kolej na zajęcie pierwszego miejsca - a ja jestem gotowy oddać im ten sam wysiłek, jaki oni dali mnie. Chcę zakończyć podziękowaniem moim dziadkom, mamie, tacie, bratu, kolegom z drużyny, Systemowi Wsparcia i wspaniałym sponsorom, którzy byli częścią tej podróży. Razem pobiliśmy rekordy, które nie sądziliśmy, że są możliwe! Przepełnia mnie wdzięczność za wszystko, czego doświadczyłam i nie mogę się doczekać, co będzie dalej

~ Jarl Magnus Riiber