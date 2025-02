Domen Prevc wygrywa kwalifikacje w Sapporo. Paweł Wąsek najlepszym z Polaków

Pierwszy konkurs w Sapporo nie był najlepszy w wykonaniu naszej kadry, która do dalekiej Azji wybrała się w rezerwowym składzie. Najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Paweł Wąsek, który był 19. Kamil Stoch zajął 22. miejsce, Maciej Kot 25., a Kacper Juroszek w ogóle nie awansował do II serii. Wygrał Ryoyu Kobayashi, dla którego był to pierwszy triumf w sezonie. Na noc z soboty na niedzielę czasu polskiego zaplanowano kwalifikacje oraz konkurs. Właśnie zakończyły się kwalifikacje do dzisiejszych zawodów, w których udział wzięło 56. zawodników.

