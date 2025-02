Połowa lutego, a tu już wiadomo. Austriak zdobywcą Kryształowej Kuli w tym sezonie

Niedzielnego (nocnego) konkursu Pucharu Świata w Sapporo nie wygrał Austriak. Żaden z nich nie uplasował się nawet na podium, które należało do Ryoyu Kobayashiego i dwóch Norwegów: Mariusa Lindvika i Johana Andre Forfanga .

Najlepiej z Austriaków zaprezentował się Daniel Tschofenig , który zajął czwarte miejsce. Piąty był Stefan Kraft , a szósty Jan Hoerl . Mimo wszystko to właśnie ta trójka miała po tym konkursie prawdopodobnie największe powody do zadowolenia.

Austriacy mogą świętować. To już przesądzone

Czwarte miejsce w tym momencie należy do Johana Andre Forfanga, który do Krafta traci zaledwie 72 punkty. Norwegowi pozostała już raczej tylko walka o to, aby strącić Krafta z podium i tym samym rozdzielić w klasyfikacji niesamowicie dysponowanych Austriaków.