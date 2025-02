Przełomowy konkurs Stocha. Pierwszy taki w sezonie. Sensacyjne podium w Sapporo

Błysk Stocha i dobre skoki Polaków w I serii. Zawiódł tylko Juroszek

Niestety, drugi skok nie udał się Maciejowi Kotowi, który skoczył 121 metrów, co sprawiło, że osunął się aż o dziewięć pozycji i ostatecznie zakończył zawody na 24. lokacie. Nie poprawili się także Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Ten pierwszy wylądował na 124 metrze, co dało mu 17. pozycję, a Stoch uzyskał co prawda 122,5 metra, ale w gorszych warunkach i okazał się najlepszym z Polaków, zajmując 16. miejsce. To pierwszy taki przypadek w tym sezonie, a dokładniej, jak wyliczył Adam Bucholz z portalu skijumping.pl, pierwszy od 331 dni, gdy nasz trzykrotny mistrz olimpijski okazał się najlepszym z Biało-Czerwonych w pojedynczym konkursie.