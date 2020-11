Piotr Sierzputowski dla Interii: Iga wypoczęła. Trenujemy w Piasecznie. WIDEO WIDEO |

Mamy bardzo dobre, twarde korty do treningów w Piasecznie. Na razie więcej nie potrzebujemy, ale liczę, ze przed wylotem do Australii uda się nam wyjechać na początku grudnia do Dubaju, żeby potrenować w lepszych warunkach - mówi w rozmowie z Interią trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski.