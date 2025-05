Tego nie było widać w telewizji. Kamery nagrały, z kim rozmawiał Szczęsny

W tym sezonie FC Barcelona stała się ekspertem od generowania emocji. W środowy wieczór drużyna Hansiego Flicka na własnym stadionie przegrywała 0:2 z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów . I to po dwudziestu minutach. Reakcja gospodarzy była natychmiastowa. Najpierw kosmicznym golem popisał się Lamine Yamal, a do wyrównania doprowadził Ferran Torres. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wynikiem 3:3.

Pełne 90 minut znów rozegrał Wojciech Szczęsny . Był to jego 27 mecz w barwach FC Barcelony. 35-latek trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki, choć największe pretensje mógł mieć do siebie po trzecim golu strzelonym przez Włochów. "W ciągu pierwszych kilku minut drugiej połowy zmuszony był dwukrotnie wybiec poza swoje pole karne. Otrzymał także trzecią bramkę po rzucie rożnym. Nie wypadł dobrze w tym elemencie", "Spośród trzech straconych bramek, ostatnia była chyba najbardziej możliwa do uniknięcia, gdyż została stracona na samym początku. Słono zapłacił za niezwykłą skuteczność Interu, w niektórych konfrontacjach odniósł jednak sukces. Skomplikowane starcie dla Polaka" - oceniały Polaka hiszpańskie media.

Szczęsny przyłapany. Jest nagranie. Hiszpanie komentują

A co do powiedzenia po tym szalonym meczu miał Hansi Flick? - Nie zaczęliśmy dobrze tego meczu. Straciliśmy dwie bramki, ale potem wróciliśmy do gry. Druga połowa była spektakularna. Pozostał nam jeszcze jeden mecz i musimy go wygrać. To finał przed finałem - mówił Niemiec podczas konferencji prasowej. Rewanżowe spotkanie pomiędzy Barceloną a Interem Mediolan odbędzie się we wtorek 6 maja. Wszystko wskazuje na to, że między słupkami znów powinniśmy zobaczyć Szczęsnego, który w tym sezonie zachował już 13 czystych kont w 27 spotkaniach.