Polka gromi rywalkę i zagra o półfinał. 6:1, 6:1 w 77 minut, 306 miejsc różnicy

Linda Klimovicova to jedna z trzech reprezentantek Polski, którą zobaczymy w eliminacjach Roland Garros w singlu kobiet . Oprócz niej przepustkę do kwalifikacji wywalczyły sobie Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Chociaż walka o główną drabinkę na paryskiej mączce rozpocznie się już za kilkanaście dni, 20-latka zdecydowała się na nietypowy krok i postanowiła jeszcze wziąć udział w zmaganiach rozgrywanych na korcie twardym. Mowa o imprezie rangi ITF W50 w gruzińskiej Lopocie.

Linda Klimovicova awansowała do ćwierćfinału ITF W50 w Lopocie

Rozstawiona z "2" zawodniczka nie zamierzała zwalniać tempa. W piątym gemie wróciła ze stanu 0-40 przy serwisie Tiphanie i doprowadziła nawet do break pointa . Ostatecznie Francuzce udało się zgarnąć premierowe "oczko" na swoje konto. Na więcej już jednak Klimovicova nie pozwoliła. Na koniec seta reprezentantka Polski zgarnęła dwa wyrównane rozdania. W siódmym popisała się powrotem ze stanu 15-40, zgarniając cztery akcje z rzędu. Dzięki temu Linda triumfowała w premierowej odsłonie 6:1.

Druga partia rozpoczęła się nie najlepiej z perspektywy 210. rakiety świata. Po podwójnym błędzie serwisowym rywalka miała dwa break pointy i już po pierwszym wywalczyła sobie przełamanie. W następnym gemie Lemaitre posiadała piłkę na 2:0, ale nie zdołała jej wykorzystać. Ostatnie trzy punkty trafiły do Klimovicovej i doszło do powrotnego breaka. Tiphanie próbowała grać odważniej, potrafiła zaskoczyć ładnymi akcjami zakończonymi skrótem. Wygrała pierwsze dwie akcje przy serwisie Lindy, ale następne minuty należały do naszej reprezentantki. 20-latka wróciła ze stanu 0-30 i po raz pierwszy w drugim secie objęła prowadzenie.