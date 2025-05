Znamy zastępcę Sławomira Peszki, wielki powrót po latach. Wieczysta Kraków z nowym trenerem

W czwartek popołudniu Wieczysta Kraków oficjalnie ogłosiła nazwisko nowego trenera. Będzie nim Przemysław Cecherz. To on zastąpi Sławomira Peszko, który został zwolniony jakiś czas temu. Jak poinformował klub umowa została zawarta do końca aktualnego sezonu. Szkoleniowiec wraca do klubu z dawnej stolicy Polski po blisko czterech latach.