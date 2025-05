Coco Gauff powiedziała to przed meczem ze Świątek. Króciutko. "Jestem pewna"

W środę, około godziny 13:30, polscy kibice tenisa byli zwyczajnie załamani. A to dlatego, że Madison Keys (5. WTA) potrzebowała zaledwie 24 minut, aby ograć Igę Świątek (2. WTA) 6:0 w pierwszym secie ćwierćfinałowego pojedynku na WTA 1000 Madryt. I kiedy wydawało się, że w drugiej partii scenariusz może być równie drastyczny, nasza tenisistka rozpoczęła spektakularny powrót. Efekt? Ostatecznie zwyciężyła z Amerykanką 0:6, 6:3, 6:2.

- Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ja odwróciłam. Na pewno byłam obecna, żeby skorzystać z szans, które dostałam, bo zdawałam sobie sprawę, że ciężko będzie Madison utrzymać taki poziom gry przez cały mecz . Po prostu taki jest tenis - mówiła Polka w pomeczowej rozmowie z "Canal+Sport".

Coco Gauff przemówiła przed meczem ze Świątek. Jasna deklaracja

W półfinale Świątek zmierzy się z Coco Gauff (4. WTA), która w środę zagrała z Mirrą Andriejewą (7. WTA). Szczególnie w pierwszym starcie to było niesłychanie wyrównane. Młoda Amerykanka triumfowała 7:5, po czym w drugiej odsłonie nie dała Rosjance żadnych szans (6:1). Tym samym o finał madryckiego "tysięcznika" Gauff powalczy z wiceliderką rankingu WTA. W jakim nastroju jest czwarta rakieta świata przed pojedynkiem z Igą Świątek? Obie zawodniczki zagrały ze sobą wiele razy. Swego czasu Polka mogła pochwalić się bilansem 11:1 w meczach przeciwko Gauff. Mimo to w dwóch ostatnich spotkaniach Amerykanka schodziła z kortu jako zwyciężczyni.

Na początku naszych wcześniejszych meczów czułam, że może nie daję sobie żadnych szans, nawet przed rozpoczęciem meczu. To się zmieniło. Teraz jestem bardzo pewna, że mogę wygrać. Iga jest bardzo trudną przeciwniczką, ale już nie myślę o naszych pojedynkach z przeszłości

- Teraz traktuję każdy mecz jako coś nowego, jako nową okazję. Wychodzę tam z dużą pewnością siebie i myślę, że gram w ten sposób, aby wygrać mecz - dodała. Oprócz tego 21-latka ogólnie odniosła się do swojej formy. - Czuję, że dobrze trenuję i ciężko pracuję. Myślę, że praca, którą wykonuję poprowadzi mnie we właściwym kierunku. Taki turniej daje pewność siebie, ponieważ wyniki są dopasowane do pracy. Ufam procesowi. Wiem, że są wzloty i upadki i że nie da się mieć pięciu idealnych sezonów, a tyle ich miałem w tourze. Wiem, że będą gorsze chwile, ale staram się, żeby nie wpłynęły na mnie zbytnio - zaznaczyła.