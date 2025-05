Przed kilkoma dniami Anita Włodarczyk wszem wobec poinformowała, że wybrała się do Kataru, i to w konkretnym celu. To tam - w iście gorącej aurze i w 40 stopniach upału - finalizuje przygotowania do nowego sezonu, a przede wszystkim do Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Tokio (13-21 września 2025). "Dzień dobry z cieplutkiej Dohy. Zaczynam ostatnie zgrupowanie przed nadchodzącym dużymi krokami sezonie startowym" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych, dołączając fotografię.

