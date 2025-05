Media: Marciniak poprowadzi hit Ligi Mistrzów. Jest jedno "ale"

Już w czwartek odbędzie się finał Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin. Na arbitra tego spotkania wyznaczono Szymona Marciniaka. Maj dla 44-latka szykuje się bardzo pracowity. Dziesięć dni po meczu o tytuł na krajowym podwórku nasz arbiter uda się do Albanii. Co więcej, z ostatnich doniesień medialnych wynika, że jeszcze wcześniej posędziuje wielki hit w Lidze Mistrzów. Wbrew pozorom jest to dosyć słodko-gorzka informacja. Dlaczego?