Nadchodzą zmiany u Piątka. Są nowe wieści w sprawie. Media: Gigant wypada z gry

Już pod koniec lutego media znad Bosforu wymienili trzech gigantów chcących mieć w swoich szeregach 29-latka. Po snajpera zgłosiły się Besiktas, Fenerbahce oraz Galatasaray. A to nie był koniec. "Zimą miałem dwie konkretne propozycje z dwóch krajów z lig TOP 4. W Deadline Day dostałem naprawdę konkretną propozycję. Jakbym miał trzy dni do namysłu, to może byśmy się zastanowili nad odejściem. A tak to było pięć godzin przed zamknięciem okienka. (...) Nie mogę zdradzić szczegółów, ale to była naprawdę mocna drużyna i proponowali za mnie dobre pieniądze" - mówił zimą na łamach "Meczyki.pl".

Reklama