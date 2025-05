Najpierw zwycięstwo, a potem taka wiadomość. Wilfredo Leon rekordzistą PlusLigi

Wystarczył jeden sezon. Leon nowym rekordzistą ligi

Tym samym były to odpowiednio punkty numer 79,80 i 81 z tego elementu gry. Jak poinformował po meczu portal PlusLigi został on nowym rekordzistą całej ligi pod względem największej ilości asów serwisowych w sezonie. Poprawił on wynik sprzed roku Karola Butryna, który podczas sezonu 2023/2024 zanotował takowych 80.