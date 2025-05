Świątek pod presją, pomóc może... Sabalenka. Stawka większa niż finał

Nasza reprezentantka do rywalizacji z Gauff przystąpi po imponującym z mentalnego punktu widzenia starciu z Madison Keys. Przegrała w nim pierwszego seta 0:6, a mimo to zdołała się podnieść i odprawić piątą rakietę świata. Co więcej, w dwóch kolejnych odsłonach pozwoliła jej "ugrać" łącznie tylko pięć gemów.