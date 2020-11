Tenis. Wiemy dlaczego Iga Świątek kupiła trenerowi motor. To był zakład! WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas tegorocznego Australian Open, po jednym ze śniadań Iga trochę narzekała i wtedy do niej powiedziałem: przestań już tak narzekać, stać cię na czwartą rundę. Iga odpowiedziała: ok, jeśli tak się stanie, to kupię trenerowi ulubiony motor. Jak widać dotrzymała słowa. Teraz to ja będę musiał dotrzymać słowa ze swojego zakładu. Będę musiał pozbyć się swetra - zdradza w rozmowie z Interią trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski.