Tenis. Piotr Sierzputowski dla Interii: Iga nie została wrzucona na głęboką wodę. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Iga co prawda nie była gotowa na aż taki sukces, ale była do niego przygotowywana. Już wcześniej rozmawialiśmy, co by było, gdyby coś takiego się wydarzyło - mówi w rozmowie z Interią trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski.