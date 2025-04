Ocalona szansa Lewandowskiego. Decydowały centymetry. Trwa wyścig z czasem

- Co wtedy pomyślałem? Nic szczególnego. Wiedziałem, że trzeba zachować spokój, spróbować grać swoją piłkę i wrócić z wynikiem - mówił w pomeczowym wywiadzie Raphinha .

Lewandowski w pogoni za Raphinhą. Polak toczy nierówną batalię z czasem

Niewiele brakowało, a Brazylijczyk trafiłby do bramki Interu, ale dopiero po przerwie, gdy Barcelona przegrywała już 2:3. Huknął sprzed pola karnego, a piłka trafiła najpierw w poprzeczkę, potem odbiła się od pleców interweniującego Yanna Sommera i dopiero wtedy wpadła do siatki. Zaliczono samobójcze trafienie Szwajcara.

W bieżącej edycji LM reprezentant "Canarinhos" miał udział przy 21 golach "Dumy Katalonii". W środowy wieczór zaliczył dwie asysty (to on dogrywał przy bramce Ferrana Torresa). Sam ma na koncie 12 bramek. To oznacza, że nadal pozostaje wiceliderem klasyfikacji strzelców.