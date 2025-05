Hokej. MŚ: Polska - Ukraina. Wynik meczu na żywo

Trzy punkty "Biało-Czerwoni" zgarnęli także w drugim starciu przeciwko Japonii. Zespół prowadzony przez Roberta Kalabera wygrał 2:1, choć w jego grze znalazły się pewne mankamenty. "Polacy spotkanie powinni rozstrzygnąć już w drugiej tercji, ale fatalnie grali w przewagach. Trzykrotnie mieli na lodzie o jednego zawodnika więcej, ale niewiele z tego wynikało. Co więcej, po jednej z przewag mogli nawet stracić bramkę, ale świetnie spisał się Tomas Fucik, który zresztą kilka razy ratował Polakom skórę" - relacjonował Piotr Jawor z Interii Sport.

Polska - Ukraina na MŚ IA w hokeju. Kiedy mecz? [DATA, GODZINA]

Po trzeciej kolejce, w której polscy hokeiści zagrali w Włochami , przyszedł czas na czwartą serię gier. Zgodnie z terminarzem w niej nasza kadra zmierzy się z Ukrainą. Nasi wschodni sąsiedzi w pierwszym meczu przegrali 3:4 po rzutach karnych z Wielką Brytanią, natomiast w drugim spotkaniu - również po serii "jedenastek" - pokonali 3:2 Włochów. Mecz Polska - Ukraina odbędzie się w czwartek 1 maja o godz. 15:00. Przypomnijmy, każdą z drużyn na mistrzostwach Dywizji IA czeka pięć spotkań. Dwie najlepsze z nich awansują do najwyższej klasy, czyli "głównych" mistrzostw świata, które odbędą się w Szwecji i Danii w dniach 9-25 maja.

Gdzie oglądać mecz Polska - Ukraina na MŚ IA w hokeju? [TRANSMISJA, RELACJA NA ŻYWO]

Transmisja telewizyjna ze spotkania Polska - Ukraina w czwartej kolejce mistrzostw świata Dywizji IA będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1. Mecz można obejrzeć także na internetowej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze starcia "Biało-Czerwonych" do Interii Sport. W piątym, ostatnim meczu Polacy zagrają z Wielką Brytanią.