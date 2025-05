Igrzyska, których nie było. Przygotowania trwały do ostatniej chwili

Wybuch drugiej wojny światowej na zawsze przekreślił plany sportowe wielu mistrzów nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Wciąż jednak żywiono nadzieję na to, że ten koszmarny czas szybko się skończy i znowu będzie można rywalizować w igrzyskach. Mimo działań wojennych do ostatniej chwili trwały przygotowania do igrzysk olimpijskich. Zamiast rywalizacji i radości z czasów pokoju, sportowcy walczyli o życie w obozach. Sami też postanowili zorganizować swoje igrzyska za drutami.