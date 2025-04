1:6, 0:6 ze Świątek, a teraz zaskakujący powrót. Niespodziewana sytuacja w Paryżu

Mihaela Buzărnescu wraca na światowe salony tenisa. To była 20. rakieta świata. W niedzielę skończy... 37 lat

I teraz nagle nastąpił przełom. Na ogłoszonej właśnie liście startowej do kwalifikacji French Open pojawiło się nazwisko Rumunki - z zamrożonym rankingiem na 173. pozycji. To o tyle dziwne, że w niedawnych wywiadach w rumuńskich mediach zawodniczka nie zaprzeczała chęci powrotu do rywalizacji, ale nie mówiła też, że nastąpi to aż tak szybko. A tak się właśnie stanie, na co mogą mieć też wpływ względy finansowe. Każda zawodniczka, która przystąpi do kwalifikacji, może liczyć na ok. 20 tys. euro brutto nagrody. Na liście są trzy reprezentantki Polski: Maja Chwalińska (będzie rozstawiona), Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova.