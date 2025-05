Nocny przeciek, koszmar Barcelony faktem. Kolejny filar wypada z gry

Kiedy po zaledwie 30 sekundach gry Marcus Thuram efektowną "piętką" pokonał Wojciecha Szczęsnego wiadomym stało się, że będzie to mecz niezwykły. Gdy niedługo później Denzel Dumfries podwyższył prowadzenie Interu, Barcelona była pod ścianą. Miała jednak w swoich szeregach futbolowego geniusza - Lamine Yamala . W 24. minucie strzelił on kontaktową bramkę, a jeszcze przed przerwą wyrównał Ferran Torres. Wydawało się, że wszystko w "Dumie Katalonii" wraca na właściwe tory. Niestety, nie do końca tak było.

Jeszcze w pierwszej połowie murawę opuścić musiał bowiem filar drużyny Hansiego Flicka, Jules Kounde. Zastąpił go Eric Garcia, a humory w Barcelonie wyraźnie się popsuły. I to nie tylko z powodu faktu, że na własnym terenie drużyna "tylko" zremisowała z Interem 3:3. Przede wszystkim dlatego, że w rewanżu, na trudnym terenie stanie przed nie lada wyzwaniem, by wywalczyć sobie przepustkę do finału.