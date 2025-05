Szymon Bieniuk zapytany o maturę

Wyjawił, że przed nadchodzącymi maturami siada czasem do książek, żeby się pouczyć, chodzi na zajęcia dodatkowe, ale również odpoczywa. Według jego słów niedawno był na działce ze znajomymi. Dodał, że bardziej niż matura liczy się dla niego teraz szukanie mieszkania studenckiego i najważniejsze momenty rekrutacji na studia.

Szymon Bieniuk zdobył się na wyznanie. "Zakochałem się"

Szymon Bieniuk mówił, że gdy myślał o rekrutacji, rozważał od razu studia za granicą i myślał o różnych europejskich miastach. Ostatecznie jego wybór padł na Amsterdam. Myśli o tym, by wybrać się na jeden z dwóch tamtejszych uniwersytetów: Amsterdam University of Applied Sciences lub University of Amsterdam.