Fatum nad Włochami, to nie mieściło się w głowie. Historia znów może się powtórzyć

Liga Konferencji UEFA to najmłodsze rozgrywki klubowe w Europie. Pierwszy finał został rozegrany w 2022 roku. AS Roma wygrała wówczas 1:0 z Feyenoordem , a bramkę zdobył Nicolo Zaniolo .

W dwóch kolejnych sezonach do finałów dochodziła Fiorentina . W 2023 roku przegrała 1:2 z West Hamem , rok później - 0:1 z Olympiakosem Pireus . Serca kibiców z Florencji dwukrotnie zostały rozdarte. Pomimo tego wciąż mają nadzieję, że karta w końcu się odwróci i w tej edycji to oni będą cieszyć się na koniec.

Liga Konferencji. Fiorentina gra z pogromcą Jagiellonii Białystok

Kean to natomiast w tym sezonie maszyna do strzelania goli. W Serie A ma ich 17, w Lidze Konferencji - trzy. Jego dyspozycja już przyciąga uwagę mocniejszych klubów. Rocco Commisso, prezydent Fiorentiny, ostatnio wypowiedział się na temat przyszłości swojego gracza. Zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób.

- Miejmy nadzieję, że zechce zostać, bo jest szczęśliwy we Florencji. Rady? Jestem ze swoją żoną od 50 lat. Jeśli jesteś zadowolony, to po co miałbyś odchodzić? Ten chłopiec jest nieśmiały, niewiele mówi, ale pewnego dnia porozmawiam z nim i może go przekonam - powiedział włodarz.