Sensacja w turnieju WTA, zaczęło się od Polki. 24-latka idzie jak burza

Jeszcze kilka lat temu Emiliana Arango największe sukcesy odnosiła w turniejach ITF - zagrała w sześciu finałach, trzy z nich wygrała (po raz ostatni w 2021 roku we Florence). Próbowała też swoich sił w kwalifikacjach turniejów wielkoszlemowych, ale nigdy nie udało jej się dostać do turnieju głównego. Najbliżej tej sztuki była w 2023 roku, gdy dotarła do finału kwalifikacji do Wimbledonu, ale przegrała z Simoną Waltert.

