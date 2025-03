Iga Świątek mocno zaskoczyła, co za wyznanie. "Złamał mi serce"

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych w sezonie, który przez wielu kibiców nazywany jest nawet "Piątym Szlemem" . Mowa oczywiście o BNP Paribas Open w Indian Wells , podczas którego o końcowe trofea rywalizują zarówno panie, jak i panowie. W tym roku tytułów singlowych bronić będą tenisiści młodego pokolenia - Iga Świątek oraz Carlos Alcaraz . Co ciekawe, organizatorzy specjalnie dla nich postanowili dodać nową tradycję - na miejscu zorganizowany zostanie specjalny lunch dla mistrzów , podczas którego do stołu podane zostaną tradycyjne dania z polskiej i hiszpańskiej kuchni na cześć Świątek i Alcaraza.

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji na korcie organizatorzy przygotowali dla Igi Świątek serię pytań związanych z jej wielką idolką, Taylor Swift . Wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa zapytana została m.in. album, który sprawił, że dołączyła ona do grona Swifties (fanów amerykańskiej piosenkarki - przyp. red.). Na odpowiedź raszynianki wcale nie trzeba było długo czekać. Wskazała ona album "Speak Now" wydany w 2010 roku.

"To był jeden z pierwszych albumów i, nie wiem, po prostu uwielbiałam jej teksty i sposób, w jaki opisywała świat. Pamiętam, że wtedy nie mówiłam zbyt dobrze po angielsku, kiedy słuchałam go po raz pierwszy i wiele się dzięki niemu nauczyłam. Był to też pierwszy album, którego słuchałam i czułam się, jakbym oglądała film. Kocham ją" - przyznała.

Chwilę później Świątek ujawniła, że jedną z jej ulubionych piosenek Taylor Swift jest utwór "I Can Do It with a Broken Heart" z albumu “The Tortured Poets Department". Przy okazji zdobyła się na dość zaskakujące wyznanie. "Tenis złamał mi serce tylko kilka razy, więc czasem mogę się do tego odnieść. Tenis może łamać serce, a potem trzeba iść na kort i grać ponownie" - oznajmiła krótko.