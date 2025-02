Aż cztery Polki przystąpiły do czwartkowej rywalizacji w drugiej rundzie singla podczas ITF W75 w Lesznie . Przez większość dnia docierały jednak do nas smutne wiadomości ze zmagań w grze pojedynczej. Najpierw przegrała Martyna Kubka z Elsą Jacquemot 3:6, 1:6, później uległa także Weronika Falkowska w starciu z Justiną Mikulskyte - 3:6, 6:7(5). W kolejnej potyczce Weronika Ewald musiała uznać wyższość Celine Naef po porażce 3:6, 2:6.

Urszula przystępowała do czwartkowego pojedynku podbudowana zwycięstwem w pierwszej rundzie z notowaną na 231. pozycji Luciją Cirić Bagarić. W starciu z Chorwatką wróciła ze stanu 0:6, 0:2 i wygrała spotkanie 0:6, 7:5, 6:1 . Wczoraj Radwańska znów pokazała ogromne serce do walki i ostatecznie sprawiła sensację, przy okazji rewanżując się za wyraźną porażkę sprzed kilku miesięcy.

Urszula Radwańska w ćwierćfinale ITF W75 w Lesznie. Kapitalny powrót Polki w drugim secie

Od ósmego gema wróciły emocje na najwyższym poziomie. Po tym, jak nasz tenisistka przełamała Holenderkę do zera, przy stanie 5:3 serwowała po wygraną w premierowej odsłonie pojedynku. Pojawił się pierwszy setbol, ale to nie wystarczyło do zamknięcia partii. Rywalka zgarnęła trzy ostatnie akcje rozdania i przedłużyła emocje w pierwszym secie. Kolejny gem okazał się prawdziwym thrillerem. Najpierw Urszula wypracowała sobie kolejne dwa setbole, później były trzy szanse dla Koevermans na 5:5. Ostatecznie to jednak Radwańska cieszyła się wygranego rozdania. Polka wykorzystała w sumie czwartą okazję na domknięcie premierowej odsłony i triumfowała 6:4.