Wszystko jasne, oto półfinałowa rywalka Świątek w Indian Wells. Kolejna okazja do rewanżu

Iga Świątek po raz czwarty z rzędu zameldowała się w półfinale WTA 1000 w Indian Wells. Awans do najlepszej "4" zagwarantowało jej zwycięstwo z Qinwen Zheng. Polka wzięła rewanż za porażkę poniesioną na igrzyskach w Paryżu i mogła już spokojnie oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w batalii o awans do finału BNP Paribas Open. Rywalkę dla naszej tenisistki wyłoniło starcie Mirra Andriejewa - Elina Switolina, które odbyło się na drugiej co do wielkości arenie.