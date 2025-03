Wielkie ryzyko legendarnego klubu. Dużo ryzykują, mogą wiele stracić

Młode gwiazdy zostaną wypożyczone?

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że Francis Gusts zostanie wypożyczony do Unii Tarnów. Transakcja nie została jeszcze ogłoszona, ale wiele wskazuje na to, że Łotysz wkrótce dołączy do "Jaskółek". Gusts to wielki talent łotewskiego speedwaya, który obecnie jest uważany za jedyną nadzieję na świetnie wyniki dla Łotwy w czarnym sporcie.



Z naszych informacji wynika, że kolejny z talentów - Mikkel Andersen zostanie również wypożyczony. Duńczyk ma zasilić zespół Orła Łódź. Z pewnością dla młodzieżowca to dobry ruch, bowiem będzie mógł jeździć w podstawowym składzie i nabierać potrzebnego doświadczenia. 16-latek ma ogromny talent, w 2022 roku został mistrzem świata w SGP3, czyli zawodach w klasie 250cc, co jest przepustką do zawodowego żużla.