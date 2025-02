Kolejny polski policzek dla Jeleny Ostapenko. Ostatnim razem odbiła sobie na Świątek

Do dziś Ostapenko wygrała tylko jeden mecz, choć dla polskich kibiców dość istotny - w Adelajdzie uporała się z Magdaleną Fręch. Miała trochę pecha w kolejnych losowaniach, bo przecież trafienie już na starcie na Belindę Bencic (Australian Open ) czy Ons Jabeur (Abu Zabi) nie jest szczytem szczęścia. Niemniej fakty są dla niej brutalne: nie obroniła 1300 punktów, spadła do czwartej dziesiątki.

Ogromny spadek Jeleny Ostapenko w rankingu WTA, już trzy Polki przed nią. A to rodzi spore problemy

W Dosze Łotyszka nie zostanie rozstawiona - to pierwszy taki przypadek u niej od lata 2023 roku i zmagań w Cincinnati. Wtedy zabrakło jej niewiele, teraz - już dużo. To oznacza, że już w pierwszej rundzie może trafić na zawodniczkę z czołowej dziesiątki rankingu WTA, choć nie Igę Świątek. Polka, podobnie jak i inne zawodniczki z numerkami od 1 do 8, będą miały na początku wolny los. Co jednak nie oznacza, że Ostapenko nie będzie jej... pierwszą przeciwniczką.