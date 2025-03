Mistrzostwa świata, organizowane przez Danię, Norwegię i Chorwację, okazały się dla Polaków dużym niewypałem, zespół prowadzony przez Marcina Lijewskiego zajął dopiero 25. miejsce. Owszem, gdyby w spotkaniu z Czechami dopisało trochę szczęścia, trochę lepiej swoją pracę wykonali sędziowie, to i zapewne lokata byłaby dużo lepsza. Do tego doszły jeszcze nieporozumienia selekcjonera z Kamilem Syprzakiem czy Michałem Olejniczakiem. Reklama

Pod koniec lutego Lijewski stracił pracę, na razie zastępuje go Michał Skórski. Podobna sytuacja była dwa lata temu, gdy zwolnionego Patryka Rombla na dwumecz z Francją w eliminacjach mistrzostw Europy zastąpił Bartosz Jurecki. A chwilę później zespół przejął Lijewski.

Nowe spojrzenie naszej drużynie bardzo się przydało. I nie umniejsza tego fakt, że Portugalczycy przylecieli do Polski mocno osłabieni.

Eliminacje mistrzostw Europy. Polska - Portugalia w Gdańsku. Mecz o pozycję lidera w grupie ósmej

Drużyna Paulo Pereiry to objawienie ostatnich lat, można się spodziewać, że Portugalczycy będą w czołówce jeszcze przez wiele, wiele lat. To za sprawą sukcesów drużyn młodzieżowych, ale i też postępów drużyn klubowych, dobrze radzących sobie w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Portugalczycy imponowali na mundiali, dotarli do półfinału, później przegrali swoje spotkania z Danią i Francją. Przy czym do Gdańska przylecieli poważnie osłabieni, już sami bracia Costa, Francisco i Martim, mogą niemal w pojedynkę rozstrzygać spotkania. A tu jeszcze brakowało znakomitego obrotowego Victora Iturrizy oraz wszechstronnego Salvadora Savadora. A stawką była pozycja lidera grupy ósmej, bo nasi rywale mieli po dwóch kolejkach cztery punkty, a Polacy - trzy. Reklama

I ewentualna wygrana w Gdańsku praktycznie przesądziłaby już o awansie naszej drużyny na finałowy turniej, skoro mają go uzyskać po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery kolejne z trzecich pozycji.

Polacy zaś od początku grali ze znakomitym rywalem jak równy z równym, przez ponad 20 minut żaden z zespołów nie potrafił odskoczyć choćby na dwie bramki. Podopieczni Skórskiego grali z dużym polotem, świetnie na rozegraniu między potężnymi rywalami radził sobie Piotr Jędraszczyk, karne wykorzystywał Mikołaj Czapliński. W 11. minucie Czapliński mógł z gry trafić na 7:5, miał świetną okazję, ale rzucił w słupek. A za moment Portugalia już prowadziła.

Polacy odskoczyli w ostatnim fragmencie pierwszej połowy, Czapliński trafił z karnego, Damian Przytuła huknął w okienko z dystansu, a Marek Marciniak podwyższył na 12:9. Dobrze to wyglądało, Marcel Jastrzębski też bronił lepiej niż specjaliści od tego po drugiej stronie boiska, choć bez wielkiego "wow". Efektem było jednak prowadzenie Polaków po 30 minutach 16:14. Reklama

Michał Olejniczak w pojedynku z Daymaro Saliną / Adam Warżawa

Wielkie emocje po przerwie. Portugalia wyrównała, a za chwilę +4 dla Polski. Zaczęło się patrzenie na zegar

Po przerwie Portugalia szybko jednak wyrównała, poprawiła defensywę. Właściwie tylko Michał Olejniczak starał się mocniej szarpać w ofensywie, brakowało mu jednak wsparcia. A gdy to wsparcie nadeszło, wszystko zaczęło układać się po myśli naszej drużyny. Mimo że w bramce Mateusz Zembrzycki nie dał dobrej zmiany za Jastrzębskiego, więc młody golkiper Orlenu Wisły Płock musiał wkrótce wrócić na boisko.

Niemniej gra Polaków znów zaczęła wyglądać świetnie. A co leciało w kierunku bramki Portugalii, to wpadało. Liderem polskiej drużyny stał się Jędraszczyk, ale swoje dokładali też inni, choćby Maciej Gębala czy Marek Marciniak. W 38. minucie podopieczni Skórskiego znów mieli trzy bramki przewagi, a niedługo później - aż cztery. A do tego Jastrzębski nie dał się pokonać z karnego weteranowi Antonio Arei.

Piotr Jędraszczyk / Adam Warżawa

Gdy do końca spotkania zostało 10 minut, obie drużyny dzieliły już tylko dwie bramki. To niewiele w piłce ręcznej. Portugalczycy zaczęli grać w siódemkę w polu, na dwóch obrotowych, to dawało im efekty. Tak zresztą czynili podczas mistrzostw świata. Reklama

Polacy jednak wytrzymali ciśnienie, trafił z dystansu Przytuła, później po wejściu Olejniczak. I ta seria trafionych rzutów skończyła się na 5,5 minuty przed końcem, gdy ze skrzydła nie trafił Marcel Sroczyk. A później Jędraszczyk. I na cztery minuty przed końcem Polska prowadziła już tylko 34:33.

Chwilową niemoc przełamał Olejniczak, ale co z tego, skoro za moment Sroczyk znów trafił w Gustavo Capdeville'a. I na 80 sekund przed końcem już był remis - 35:35.

Portugalczycy kończyli jednak w osłabieniu, a Jędraszczyk wywalczył karnego. Trafił z siedmiu metrów Czapliński, rywalom zostało 40 sekund.

Antonio Ariea wykorzystał szansę ze skrzydła, trafił na 36:36. Skórski wziął przerwę, zostały trzy sekundy. - Idziesz na dzika z rzutem - mówił podczas time-outu szkoleniowiec do jednego ze swoich podopiecznych. Piłka trafiła do Olejniczaka, rywale wyszli niemal do linii środkowej. A "Olej" rzucił z 12 metrów w poprzeczkę.

Rewanż w niedzielę o godz. 18.30 w Odivelas. W maju Polay zmierzą się jeszcze z Izraelem (na neutralnym terenie) i z Rumunią (w Gorzowie). Reklama

Polska - Portugalia 36:36 (16:14)

Polska: Jastrzębski, Zembrzycki - Pietrasik 4, Widomski, Bis, Przytuła 3, Będzikowski, Czapliński 6 (4/4 z karnych), Gębala 3, Marciniak 2, Olejniczak 9, Sroczyk, Wojdan, Jędraszczyk 7, Paterek 2, Jankowski.

Kary: 6 minut. Rzuty karne 4/4.

Portugalia: Capdeville, Diogo Valerio - Areia 3 (1/2 z karnych), Sousa, Branquinho, Salina 4, Silva 7, Cavalcanti 5, Duarte 4, Gomes, Nazare 1, Fernandes, Frade 2, Portela 5 (3/3), Brandao 1, Rui Silva 4.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne 4/5.

Składy drużyn Polska Portugalia A. Pietrasik 12 6 ' 10 ' 36 ' 38 '

A. Widomski 17

B. Bis 8

D. Przytula 2 16 ' 21 ' 52 '

J. Bedzikowski 42

M. Czaplinski 44 14 ' 19 ' 23 ' 25 ' 45 ' 60 '

M. Gebala 28 2 ' 41 ' 43 '

M. Jastrzebski 75

M. Marciniak 26 23 ' 40 '

M. Olejniczak 5 4 ' 9 ' 30 ' 32 ' 34 ' 37 ' 38 ' 49 ' 54 ' 57 '

M. Sroczyk 11

M. Wojdan 7

M. Zembrzycki 40

P. Jedraszczyk 4 29 ' 30 ' 41 ' 46 ' 47 ' 51 '

P. Paterek 35 4 ' 35 '

W. Jankowski 24

25 A. Areia 26 ' 48 ' 60 '

65 A. Sousa

23 D. Branquinho

15 D. Salina 24 ' 28 ' 49 ' 59 '

99 D. Valerio

30 F. Silva

41 G. Capdeville

95 G. Cavalcanti 5 ' 10 ' 18 ' 33 ' 43 '

5 G. Duarte 1 ' 12 ' 30 ' 56 '

66 J. Gomes 3 ' 13 ' 17 ' 35 ' 41 ' 41 ' 45 '

55 J. Nazare 29 '

21 L. Fernandes

82 L. Frade 32 ' 34 '

4 P. Portela 7 ' 31 ' 36 ' 39 ' 51 '

86 R. Brandao 54 '

14 R. Sousa 42 ' 52 ' 53 ' 58 '

Reklama Maciej Gębala: To był kawałek niezłej walki, choć wynik tego nie pokazuje. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport