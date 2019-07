​Duża sensacja w Wimbledonie. Dwóch chyba najlepiej rokujących tenisistów młodego pokolenia, Niemiec Alexander Zverev i Grek Stefanos Tsitsipas, odpadło już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Londynie!

Zverev - rozstawiony w Londynie z "szóstką" - przegrał z kwalifikantem, Czechem Jiřím Veselym 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.



22-letni Niemiec, wygrał już 10 turniejów z cyklu ATP, w tym zeszłoroczne finały, ale w imprezach Wielkiego Szlema mu nie idzie. Najwyżej dotarł do ćwierćfinału (Roland Garrosa 2018 i 2019), a odpadnięcie w pierwszej rundzie ze 124. zawodnikiem na świecie, na pewno chluby mu nie przynosi.



Tsitsipas, czyli turniejowa "siódemka", uległ zawodnikowi z końca pierwszej setki, Włochowi Thomasowi Fabbiano 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-8), 3:6. 20-letni Grek w tym roku doszedł do półfinału Australian Open, a potem był w 1/8 finału Rolanda Garrosa.

"Gdybym dzisiaj wygrał, nie zasłużyłbym na to. Powinno się skończyć w trzech setach. Jestem zdruzgotany" - stwierdził Tsitsipas.

Zdjęcie Alexander Zverev / PAP/EPA

Wyniki meczów I rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Hubert Hurkacz (Polska) - Duszan Lajović (Serbia, 32.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Kamil Majchrzak (Polska) - Fernando Verdasco (Hiszpania) 4:6, 4:6, 4:6

Novak Djoković (Serbia, 1.) - Philipp Kohlschreiber (Niemcy) 6:3, 7:5, 6:3

Denis Kudla (USA) - Malek Jaziri (Tunezja) 6:4, 6:1, 6:3



Kevin Anderson (RPA, 4.) - Pierre-Hugues Herbert (Francja) 6:3, 6:4, 6:2



Stan Wawrinka (Szwajcaria, 22.) - Ruben Bemelmans (Belgia) 6:3, 6:2, 6:2



Reilly Opelka (USA) - Cedrik-Marcel Stebe (Niemcy) 6:3, 7:6 (7-4), 6:1



Feliciano Lopez (Hiszpania) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:2, 6:4



Steve Darcis (Belgia) - Mischa Zverev (Niemcy) 6:2, 6:4, 6:4



Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 23.) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:3, 6:2, 6:3



Leonardo Mayer (Argentyna) - Ernests Gulbis (Łotwa) 6:1, 7:6 (14-12), 6:2



Felix Auger-Aliassime (Kanada, 19.) - Vasek Pospisil (Kanada) 5:7, 6:2, 6:4, 6:3 K

Janko Tipsarević (Serbia) - Yoshihito Nishioka (Japonia) 6:4, 6:7 (2-7), 6:2, 5:7, 6:2



Andreas Seppi (Włochy) - Nicolas Jarry (Chile) 6:3, 6:7 (8-10), 6:1, 6:2



Robin Haase (Holandia) - Jozef Kovalik (Słowacja) 6:1, 6:3, 6:1



Karen Chaczanow (Rosja, 10.) - Soonwoo Kwon (Korea Płd) 7:6 (8-6), 6:4, 4:6, 7:5



Daniił Miedwiediew (Rosja, 11.) - Paolo Lorenzi (Włochy) 6:3, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)



Alexei Popyrin (Australia) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania) 7:6 (7-2), 7:5, 6:2



Jeremy Chardy (Francja) - Martin Kliżan (Słowacja) 3:6, 6:0, 6:3, 6:4



Ivo Karlović (Chorwacja) - Andrea Arnaboldi (Włochy) 6:4, 6:4, 7:6 (7-4)



Thomas Fabbiano (Włochy) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 7.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (8-10), 6:3



Guido Pella (Argentyna, 26.) - Marius Copil (Rumunia) 7:6 (13-11), 5:7, 6:3, 6:4



Milos Raonic (Kanada, 15.) - Prajnesh Gunneswaran (Indie) 7:6 (7-1), 6:4, 6:2



Benoit Paire (Francja, 28.) - Juan Ignacio Londero (Argentyna) 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7-4)



Pablo Cuevas (Urugwaj) - Damir Dżumhur (Bośnia i Hercegowina) 4:6, 7:6 (10-8), 2:6, 6:4, 6:2



Jiř­i Vesely (Czechy) - Alexander Zverev (Niemcy, 6.) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

